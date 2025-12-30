Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri: Metro, otobüs, tramvay…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecesi kentte yaşanabilecek yoğunluğa karşı toplu ulaşımda kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Yetkililer, 31 Aralık gecesi ulaşımın aksamaması için otobüs ve metrobüs seferlerinin artırıldığını açıkladı.

Buna göre otobüslerde 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer hizmete alınacak.

Öte yandan Metro İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren hatlar, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece boyunca kesintisiz çalışacak.

Ayrıca 1 Ocak yılbaşı günü kent genelinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Yılbaşı Gecesi Sabaha Kadar Çalışacak Metro Hatları

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı – Kirazlı

M2 Yenikapı – Hacıosman

M3 Bakırköy – Kayaşehir

M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar – Samandıra

M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü

M7 Yıldız – Mahmutbey

M8 Bostancı – Parseller

M9 Bahriye – Olimpiyat

BAZI HATLARA EK SEFER DÜZENLENECEK

T1 Kabataş–Bağcılar, T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescidi Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları, 1 Ocak saat 02.00’ye kadar yolcu taşımaya devam edecek.

F1 Taksim–Kabataş ile F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında seferler, yılbaşı gecesi 02.00’ye kadar sürdürülecek.

Şehir Hatları, yılbaşı gecesi oluşabilecek yolcu yoğunluğunu dikkate alarak ihtiyaç halinde ilave seferler düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.