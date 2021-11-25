2 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

2 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride olan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Hain terör örgütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahada silahlı mücadelesini sürdürürken bir yandan da örgütün kandırdığı militanları ikna çalışmaları yapılıyor.

2 PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.

BİRİ GRİ LİSTEDEYDİ

Teslim olanlardan birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 180'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi."