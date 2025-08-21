20 Ağustos reyting sonuçları: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde “Fenerbahçe-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, zirvede yerini alırken, ikinci sırada “MasterChef Türkiye”, üçüncü sırada ise “NOW Ana Haber” kendine yer buldu.

AB kategorisinde, “Fenerbahçe-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” birinci sırayı alırken, “MasterChef Türkiye” ikinci sırada, “NOW Ana Haber” ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC grubunda da “Fenerbahçe-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” zirveyi kimseye bırakmadı. “MasterChef Türkiye” ikinci sırada yer alırken, “NOW Ana Haber” ise üçüncü sırada yer aldı.