Kırşehir'de 3 milyon liralık siber dolandırıcılık: 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadele yurt genelinde aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda siber suçlarla mücadeleye yönelik başarılı bir çalışmaya daha imza atıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, mağdurların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklendiğini ve bu yöntemle banka hesaplarından şüpheli kişilere ait hesaplara yüksek miktarda para transferi yapıldığını belirledi.

3 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Yapılan incelemede, toplamda 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruşun dolandırıcılık yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda T.Y. Adana’da, A.A. ise Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.