Süper Lig tarihine geçen en karlı 10 transfer: Zirvede bakın kim var

Süper Lig kulüpleri, son dönemde yalnızca sportif başarılarıyla değil, oyuncu satışlarından elde ettikleri yüksek gelirlerle de dikkat çekiyor.

Doğru scouting hamleleri ve zamanında yapılan transferler sayesinde kulüpler, önemli bonservis kazançları elde ederek mali tablolarını güçlendiriyor.

Transfermarkt, Süper Lig’de en karlı 10 transferi listeledi. Hazırlanan listede yer alan rakamlar, transferlerin net kar tutarları esas alınarak belirlendi.

Ayrıca hesaplamalarda, oyuncuların önceki kulüplerine ödenen sonraki satış payları da dikkate alındı.

İşte Türk futbol tarihinde kulüplerin kasasını dolduran, Süper Lig’in en karlı 10 oyuncu satışı:

1. Ferdi Kadıoğlu – Fenerbahçe

Listenin zirvesinde Fenerbahçe’nin son yıllardaki en büyük satışlarından biri yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 2018 yılında 4,4 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu’nu, 2024–25 sezonunda Brighton’a 30 milyon Euro’ya gönderdi. Bu transferden elde edilen net kar 25,6 milyon Euro oldu.

2. Sacha Boey – Galatasaray

İkinci sırada Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey bulunuyor. 2021’de 5,6 milyon Euro’ya transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih’e 30 milyon Euro’ya satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferden 24,3 milyon Euro kar elde etti.

3. Eljif Elmas – Fenerbahçe

Fenerbahçe listede bir kez daha yer alıyor. 2017 yılında yalnızca 180 bin Euro karşılığında transfer edilen Eljif Elmas, 2019’da Napoli’ye 17,7 milyon Euro’ya satıldı. Kulübün bu transferden kazancı 17,5 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

4. Kim Min-jae – Fenerbahçe

Dördüncü sırada, kısa sürede değerini katlayan bir başka isim var. 2021’de 3 milyon Euro’ya alınan Kim Min-jae, bir yıl sonra Napoli’ye 19 milyon Euro’ya transfer edildi. Fenerbahçe, bu satıştan 16 milyon Euro net kar sağladı.

5. Vedat Muriqi – Fenerbahçe

Beşinci sırada Kosovalı golcü Vedat Muriqi yer alıyor. 2019’da 5,6 milyon Euro’ya transfer edilen Muriqi, 2020’de Lazio’ya 21 milyon Euro’ya satıldı. Sarı-lacivertliler, bu transferle 15,4 milyon Euro kazanç elde etti.

6. Romulo – Göztepe

Altıncı sırada Süper Lig dışından dikkat çeken bir satış bulunuyor. Göztepe’nin 2024’te 5,3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Romulo, 2025 yazında Leipzig’e 20 milyon Euro’ya transfer oldu. İzmir temsilcisi, bu satışla 14,7 milyon Euro kar elde ederek kulüp tarihinin transfer rekorunu kırdı.

7. Elvir Baljić – Fenerbahçe

Listede nostaljik bir isim de yer alıyor. 1998’de 9,5 milyon Euro’ya transfer edilen Elvir Baljić, 1999’da Real Madrid’e 21 milyon Euro’ya satıldı. Fenerbahçe, bu transferden 11,5 milyon Euro kar sağladı.

8. Cengiz Ünder – Başakşehir

Sekizinci sırada Cengiz Ünder bulunuyor. Başakşehir, 2016’da 4,8 milyon Euro’ya aldığı oyuncuyu, 2017’de Roma’ya 14,25 milyon Euro’ya gönderdi. Kulübün kazancı 9,4 milyon Euro oldu.

9. Youssouf Ndayishimiye – Başakşehir

Dokuzuncu sırada bir başka Başakşehir transferi yer alıyor. 2021’de 2,15 milyon Euro’ya alınan Youssouf Ndayishimiye, 2023’te Nice’e 11,5 milyon Euro’ya satıldı. Bu transferden 9,3 milyon Euro kar elde edildi.

10. Marcao – Galatasaray

Listenin son sırasında Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcão bulunuyor. 2019’da 4 milyon Euro’ya transfer edilen oyuncu, 2022’de Sevilla’ya 13 milyon Euro’ya satıldı. Sarı-kırmızılılar, bu satıştan 9 milyon Euro kar yazdı.