20 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti! Mavi, Defacto, Oxxo ve Kiğılı’ya üretim yapıyordu…

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alan ve LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi ünlü markalara üretim yapan Çözüm Grup Tekstil konkordato başvurusunda bulundu.

Ünlü markaların yanı sıra asker ve polis teşkilatına özel kıyafetler hazırlayan tekstil devinin konkordato başvuru sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Bir süredir mali sıkıntılar yaşanması nedeniyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenilen tekstil devinin akıbeti merak ediyor.

3 AY SÜRE VERİLDİ

4 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan tekstil devinin aylık 160 bin parça kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için özel tasarım kıyafetler de ürettiği aktarılan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldığını bildirdi.

Karar kapsamında, konkordatonun başarısının değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Şirketin tüm yönetim ve karar alma süreçlerinin, komiser onayına bağlandığı açıklandı. Davanın duruşmasının 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı, alacaklıların ise 7 gün içinde karara itiraz edebileceği ifade edildi.