Ağrı’da Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde ve farklı mahallelerde tespit edilen 63 aileye kömür dağıtımı yapıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 25 TON KÖMÜR ULAŞTIRILDI

Ailelerin ihtiyaç durumuna göre her haneye 10 ila 20 torba arasında kömür teslim edilirken, bugün toplam 25 ton kömür dağıtıldı.

Gönüllüler, soğuk hava şartlarına rağmen kömürleri omuzlarında taşıyarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdı.

Özellikle yaşlı, engelli ve yetim bireylerin bulunduğu hanelerde yapılan yardımların, kış şartlarında yaşanan ısınma sorununu büyük ölçüde azalttığı belirtildi.

"KÖMÜRLERİ TAŞIRKEN ELLERİMİZ ÜŞÜYOR AMA ALDIĞIMIZ DUALARLA GÖNLÜMÜZ ISINIYOR"

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, yardımların bağışçıların desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatlı, "Bağışçılarımızın destekleriyle temin ettiğimiz kömürleri, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bu zorlu kış günlerinde gönüllülerimizle birlikte ailelerimizi ziyaret etmeye ve yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hava çok soğuk, kömürleri taşırken ellerimiz üşüyor ama aldığımız dualarla gönlümüz ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Tatlı, kış boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Yardım alan vatandaşlar da Kızılay ekiplerine ve bağışçılara teşekkür ederek, yapılan kömür yardımlarının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.