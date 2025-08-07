2025-2026 sezonu futbol yayın bilgileri: Hangi lig hangi kanalda?

2025-2026 futbol sezonu için geri sayım sona eriyor! Hafta sonu start alacak sezon öncesi futbolseverler ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor.

Platform çeşitliliği arttı, yayın hakları farklı medya gruplarına dağıldı.

Bu durum izleyicilerin kafasını karıştırdı. Türkiye'den Avrupa’ya uzanan birçok ligin yayın adresleri netleşti.

İşte 2025-2026 sezonunda en çok takip edilen liglerin ekran adresleri:

Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in yayın hakları bu sezon da Digiturk’te. Maçlar beIN Sports, beIN Connect ve TOD üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İngiltere Premier Lig

Dünyanın en çok takip edilen liglerinden biri olan Premier Lig’in yayıncısı değişmedi. Bu sezon da karşılaşmalar beIN Sports ve TOD platformlarında futbolseverlerle buluşacak.

Almanya Bundesliga

2025-2026 sezonunda Bundesliga yayın hakları S Sport grubuna geçti. Maçlar, S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından izlenebilecek.

UEFA Avrupa Kupaları

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayınlarında ise Türk takımlarının Avrupa sahnesindeki tüm maçları şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformlarında yayınlanacak.