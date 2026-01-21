Bu gece kuvvetli geliyor! “Korumaya alın” uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji uzmanları, Muğla’nın kıyı ilçeleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, çarşamba gecesinden itibaren perşembe günü boyunca Marmaris, Datça ve Bodrum çevresinde rüzgarın etkisini ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Özellikle deniz açıklarında ve yüksek kesimlerde fırtınanın zaman zaman çok kuvvetli esmesi öngörülüyor.

120 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre Muğla’nın kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen fırtınanın 120 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Hava Forum, yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle teknesi olan çok dikkat! Teknelerinizi korumaya alın... Çarşamba gecesi ve perşembe Marmaris, Datça, Bodrum çevresinde çok kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hamlesi buralarda zaman zaman TAM 120 kilometreyi bulabilir! Gelişmeleri takipteyiz.”