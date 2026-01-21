Grand Kartal Otel faciasının acısı ilk günkü gibi: 78 can anıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan yangının yıl dönümünde, duygu dolu anlar yaşandı. Yangının çıktığı saat olan 03.17’de aileler ve vatandaşlar, otelin önünde toplandı.

FOTOĞRAFLAR MUMLAR VE KARANFİLLER

Otel önüne hayatını kaybeden 78 kişinin fotoğrafları yerleştirildi. Anma programında karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı ve dilek balonları gökyüzüne bırakıldı. Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ile melek figürleri, lazerle otelin cephesine yansıtıldı. Bazı ailelerin gözyaşlarına hâkim olamadığı, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştıkları görüldü.

"BU YANGIN, ORGANİZE BİR KÖTÜLÜĞÜN SONUCU"

Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yaptığı açıklamada, basit bir yangının ihmaller ve hatalar zinciriyle büyük bir felakete dönüştüğünü söyledi. Gençbay, “Kendi kendine sönümlenebilecek bir yangın, kusurlar ve kasıtlarla dünyadaki en büyük otel yangınlarından biri haline geldi. Bu, topluma yakışmayan bir tabloydu.” dedi.

"ACILARIMIZ AZALMADI, ADALET UMUDU AYAKTA TUTTU"

Bir yılın ardından acılarının dinmediğini ifade eden Gençbay, adalete olan inançlarının kendilerini ayakta tuttuğunu vurguladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın toplum vicdanında karşılık bulduğunu belirten Gençbay, “Bu karar, cezasızlık algısına güçlü bir cevap oldu. Artık insanlar ‘Kartalkaya adaleti’ni talep eder hale geldi.” diye konuştu.

"365 GÜN EVLATLARIMIZI ANDIK"

Yiğit Gençbay’ın teyzesi Sibel Özdemir ise yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu dile getirerek, “Bir yıl boyunca düşünmediğimiz, dua etmediğimiz tek bir an bile olmadı. Biz yaşamaya çalışıyoruz ama tek isteğimiz adaletin tam anlamıyla yerini bulması.” ifadelerini kullandı.

"SADECE NEFES ALDIK AMA ADALETİN PEŞİNİ BIRAKMADIK"

Yangında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, bir yıldır yalnızca nefes aldıklarını belirterek, “Hayallerimiz ve umutlarımız elimizden alındı ama adalet arayışından vazgeçmedik. Canlarımız için nerede hak ve hukuk aranıyorsa orada olmaya devam edeceğiz.” dedi.

DESTEK İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GELDİLER

Anma programına destek amacıyla İstanbul’dan gelen Can Kaya ise, Tolstoy’un “Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın” sözünü hatırlatarak, yaşanan acıyı paylaşmak için Kartalkaya’da bulunduğunu söyledi.