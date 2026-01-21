Batman'da karda mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'ın Sason ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kınalı köyüne bağlı Giresur mezrasında yaşayan bir vatandaşın ani rahatsızlığı, bölgede alarm verilmesine neden oldu. Karla kaplanan yol nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca durum yetkililere bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından Batman İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle başlatılan yoğun çalışma sonucunda, kısa sürede kapalı yol ulaşıma açıldı.

AMBULANS MEZRAYA ULAŞTI

Yolun açılmasının ardından bölgede bekleyen ambulans, güvenli şekilde Giresur mezrasına giriş yaptı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, kış şartlarına rağmen ekiplerin kesintisiz görev yaptığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Kış mevsiminin en zorlu günlerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. Karla mücadele ve acil durum müdahalelerimiz, il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.