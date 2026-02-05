Abone ol: Google News

Sinop sahilinde fırtına alarmı: Dalgalar metreleri aştı

Karadeniz’de etkisini artıran fırtına, Sinop’ta sahil şeridinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar balıkçıları da denizden alıkoydu.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 12:48
  • Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde yüksek dalgalar oluşturdu ve balıkçı teknelerini limanda tuttu.
  • Rüzgar hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, dalgalar metrelerce yüksekliğe çıktı.
  • Yetkililer, denizde seyir güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Doğudan esen ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, Sinop kent merkezinde özellikle sahil kesiminde etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte deniz kabarırken, kıyıda dalga boyları metrelerce yükseldi.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limanda kaldı. Denize açılmayan balıkçılar, fırtınanın etkisini kaybetmesini beklerken, yetkililer denizde seyir güvenliğine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İSKELE MEYDANI'NDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Şiddetli dalgaların zaman zaman kıyıya vurmasıyla İskele Meydanı çevresinde su birikintileri meydana geldi. Vatandaşlar dalgaları izlerken, sahil hattında kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

