Aksu'da doğal afet alarmı: 23 mahalle etkilendi, 500 çiftçi zarar gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, 24 Ocak akşamı yaşanan yoğun yağışların ardından ilçede ciddi sel baskınlarının meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre yaklaşık 20 mahallenin selden etkilendiğini belirten Boğatimur, bitkisel üretimdeki kaybın netleşmesi için incelemelerin sürdüğünü söyledi.

EN FAZLA ZARAR, SEBZE VE ÇİÇEK ÜRETİM ALANLARINDA

Sel felaketinden özellikle kabak, biber, domates, kesme çiçek ve Kundu bölgesindeki çilek üretim alanlarının olumsuz etkilendiği bildirildi. Hasar tespit sürecinde çiftçilerden gelen başvuruların alındığını ifade eden Boğatimur, çalışmaların mahalle muhtarlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü kaydetti.

HORTUM SERALARI YIKTI, DOLU CAMLARI PARÇALADI

Selin ardından Kumköy Mahallesi’nde hortum meydana geldiğini aktaran Boğatimur, hortum nedeniyle seralarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. 27 Ocak’ta ise Kurşunlu Mahallesi ile Güloluk bölgesinde etkili olan dolu yağışının cam seralara zarar verdiğini belirten Boğatimur, bu bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

2 BİN DEKARIN ÜZERİNDE ALAN İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Resmi olmayan ilk verilere göre 2 bin dekarı aşkın tarım alanı için hasar bildirimi yapıldığını açıklayan Boğatimur, kesin rakamların saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini dile getirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisi ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığı bildirildi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Boğatimur, hasar tespit sonuçlarına göre üreticilerin mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak, TARSİM sigortası bulunan çiftçilerin dosyalarının ayrıca değerlendirildiğini söyledi. Aksu’nun Antalya’da örtü altı tarımın önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Boğatimur, ilçede yaklaşık 60 bin dekar alanda sera üretimi yapıldığını belirtti.

AYAKTA KALAN SERALAR İÇİN TEKNİK DESTEK

Zarar görmeyen seraların korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Boğatimur, çiftçilere teknik destek sağlandığını, tarım bayileriyle görüşmeler yapılarak sürecin en az kayıpla atlatılması için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Açıklamasının sonunda tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Boğatimur, “Bu zorlu süreçte üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.