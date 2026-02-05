TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi CANLI İZLE: İşte kanalı ve kura sonuçları TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura sürecinde Kahramanmaraş için beklenen gün geldi. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi saat kaçta? Nerede yayınlanacak? Kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte tüm detaylar…

Göster Hızlı Özet TOKİ'nin Kahramanmaraş'taki sosyal konut kurası 5 Şubat 2026'da yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.00'te KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçları, TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden aynı gün ilan edilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta hayata geçireceği sosyal konutlar için beklenen kura günü geldi. 5 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekilişle birlikte, kentte yapılacak 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter gözetiminde ve otomatik sistemle yapılacak kura öncesinde, vatandaşlar kura çekimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ KAÇTA? Kahramanmaraş’ta yapılacak TOKİ sosyal konutları için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin detayları belli oldu. Buna göre çekiliş, 5 Şubat Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet platformu üzerinden ilan edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, aynı gün içerisinde asil listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

İç Haber Haberleri Hakkari'de kuduz alarmı

Gaizantep'te kızlar arasında erkek kavgası: 1 yaralı

Kocaeli merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu