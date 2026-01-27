2026 TOKİ Kilis kurası canlı izle! Kilis TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlıyor? Sonuç sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen ve Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut adımı olarak öne çıkan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde Kilis için kritik aşamaya geçildi.

Aylar süren başvuru sürecinin ardından, kent genelinde inşa edilecek 1.170 TOKİ konutu için hak sahipleri noter denetiminde yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.

Büyük bir heyecanla beklenen süreç öncesinde, başvuru sahipleri TOKİ Kilis kura çekilişinin tarihi, saati ve canlı yayın detaylarını merak ediyor.

Peki, TOKİ Kilis kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Kura sonucu sorgulama…

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kilis’te hayata geçirilecek TOKİ konutları için hak sahibi belirleme sürecinde sona gelindi. Kura çekilişi, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00’de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte, binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği sonuçlar netlik kazanacak. Kura, YouTube üzerinden canlı izlenebilecek.

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Böylece başvuru yapanlar, aynı gün içerisinde asil ve yedek hak sahibi olup olmadıklarını kolaylıkla sorgulayabilecek.

Öte yandan TOKİ’nin paylaştığı resmi verilere göre Kilis genelinde kura ile hak sahiplerine teslim edilecek konut sayıları da netleşti.

Proje kapsamında en fazla konut Kilis Merkez’de 800 daire ile yer alırken, Elbeyli ilçesine 100, Musabeyli ilçesine 170 ve Polateli ilçesine 100 konut ayrıldı.

Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, hak kazanan vatandaşlar için sözleşme ve teslim sürecine ilişkin takvimin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.