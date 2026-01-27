Zam geldi, fiyatlar güncellendi! İşte 27 Ocak zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları

- 27 Ocak itibarıyla benzin fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
- Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, döviz ve vergi düzenlemeleriyle sık sık güncelleniyor.
- Güncel fiyatlar ise benzin için 56,39 lira, motorin için 58,71 lira ve LPG için 29,09 lira oldu.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte sık sık güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahiplerinin yakın takibinde yer alıyor.
27 Ocak Salı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 11 kuruş zam geldi.
Gelen zammın ardından gözler bir kez daha tabelalara çevrildi. Peki, 27 Ocak Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55,21 lira
Motorin: 57,36 lira
LPG: 29,29 lira
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56,11 lira
Motorin: 58,44 lira
LPG: 29,17 lira
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56,39 lira
Motorin: 58,71 lira
LPG: 29,09 lira