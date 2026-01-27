Zam geldi, fiyatlar güncellendi! İşte 27 Ocak zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte sık sık güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahiplerinin yakın takibinde yer alıyor.

27 Ocak Salı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 11 kuruş zam geldi.

Gelen zammın ardından gözler bir kez daha tabelalara çevrildi. Peki, 27 Ocak Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,21 lira

Motorin: 57,36 lira

LPG: 29,29 lira

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56,11 lira

Motorin: 58,44 lira

LPG: 29,17 lira

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56,39 lira

Motorin: 58,71 lira

LPG: 29,09 lira