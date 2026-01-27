Bakanlık yasakladı: Popüler temizlik ürünü tüm raflardan toplatılıyor

- Ticaret Bakanlığı, güvenlik testlerini geçemeyen Formula 505 marka lavabo açıcıyı toplatma kararı aldı.
- Ürünlerin insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.
- Bakanlık, ürünün satışı yasaklandı ve raflardan kaldırılması için harekete geçildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyuruyla, piyasada yaygın şekilde kullanılan bir ürünü daha kamuoyunun bilgisine sundu.
Yapılan incelemelerde, evlerde özellikle mutfak temizliğinde tercih edilen bir temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.
SATIŞI DURDURULDU
Bakanlık, Formula 505 marka lavabo açıcının sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.
Söz konusu ürünün satışı yasaklanırken, piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.