İzmir'de açıklarında sürüklenen lastik bottaki 33 göçmen kurtarıldı

- İzmir Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 göçmen kurtarıldı.
- Ekipler, 13'ü çocuk olan bu göçmenlere yardım etti.
- Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.
Ekipler bottaki 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
17 GÖÇMEN YAKALANDI
Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.