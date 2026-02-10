2026 TOKİ ödeme planı: Taksit-vade sayısı kaç? TOKİ ilk taksitleri ne zaman başlıyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin sürmesiyle birlikte, ev sahibi olmaya hazırlanan vatandaşların gözü ödeme ve sözleşme sürecine çevrildi.

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için belirlenen ödeme planı, peşinat oranları ve vade seçenekleri yakından takip ediliyor.

Satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayan TOKİ konutlarında, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanı öne çıkıyor.

Peşinat ödeme tarihleri ve aylık taksit tutarlarına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor.

Peki, TOKİ 1. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? İşte detaylar…

TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ konutları için peşinat ödemeleri, hak sahipleri ile yapılacak sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılıyor. Sözleşme imzalanmadan önce peşinatın eksiksiz şekilde ödenmesi gerekiyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor. Böylece hak sahipleri, sözleşmeden kısa süre sonra aylık ödeme sürecine girmiş oluyor.

TOKİ ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre, konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlıyor. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Anadolu İllerinde TOKİ Konutları Ödeme Planı

55 metrekare 1+1: 180 bin TL peşinat, 6 bin 750 TL taksit

65 metrekare 2+1: 220 bin TL peşinat, 8 bin 250 TL taksit

80 metrekare 2+1: 265 bin TL peşinat, 9 bin 938 TL taksit

İstanbul İçin TOKİ Ödeme Planı Açıklandı

55 metrekare 1+1: 195 bin TL peşinat, 7 bin 313 TL taksit

65 metrekare 2+1: 245 bin TL peşinat, 9 bin 188 TL taksit

80 metrekare 2+1: 295 bin TL peşinat, 11 bin 063 TL taksit

TOKİ başlangıç taksit tutarları her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.