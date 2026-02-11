Aydın'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü can verdi

- Aydın'da hız yaptığı iddia edilen motosiklet, kamyona çarparak sürücüsünün ölümüne neden oldu.
- Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilip, güvenlik önlemleri alındı.
- Hayatını kaybeden sürücünün Tolgağan Çulhan olduğu belirlendi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yarış halinde oldukları iddia edilen motosiklet sürücülerinden biri yolun sol şeridinde ikaz lambaları açık şekilde yol temizliği yapan kamyona çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden sürücünün Tolgağan Çulhan olduğu tespit edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.