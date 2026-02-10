İstanbul Esenyurt'ta park halindeki kamyon hareket edip başka aracın üzerine düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde park halindeki kamyon, bir anda kendi kendine hareket ederek ilerlemeye başladı.

Duvardaki korkuluklara çarpan kamyon, yakınlarda bulunan garajda park halinde olan kamyonetin üzerine düştü.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Park halindeki kamyonun hızlı bir şekilde hareket ettiği ve diğer aracın üzerine düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.