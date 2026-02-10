İstanbul Esenyurt'ta park halindeki kamyon hareket edip başka aracın üzerine düştü

- İstanbul Esenyurt'ta park halindeki kamyon, kendiliğinden hareket ederek bir kamyonetin üzerine düştü.
- Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve kazada yaralanan olmadı.
- Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde park halindeki kamyon, bir anda kendi kendine hareket ederek ilerlemeye başladı.
Duvardaki korkuluklara çarpan kamyon, yakınlarda bulunan garajda park halinde olan kamyonetin üzerine düştü.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Park halindeki kamyonun hızlı bir şekilde hareket ettiği ve diğer aracın üzerine düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.