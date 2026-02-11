Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.