Abone ol: Google News

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 00:50
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
  • Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi.
  • İlk bilgilere göre olumsuz bir durum yok.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

İç Haber Haberleri