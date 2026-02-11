Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

- Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi.
- İlk bilgilere göre olumsuz bir durum yok.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
OLUMSUZ DURUM YOK
Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.