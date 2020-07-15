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    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyoR
    • AA
    • 15.07.2020 - 20:16
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    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

    Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı #1

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