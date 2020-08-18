AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiç kimse demokrasimizi çalamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiç kimse demokrasimizi çalamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."

(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli.

Seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor. Devlet adamlığına yakışmayan bu derece saldırmayı mukayyese ettiğimiz zaman yaklaşımları ortada.

Demokratlar ABD'de uzun yıllardır Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini belirteren Trump'ı hedef aldılar. Bunların başında da Biden var. Bunları söyleyenler bu kez çıkıp Türkiye'deki seçimleri hedef alıyor.

Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz.

Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur.

(Koronavirüsle mücadele) Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi.

İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok

(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil

(Doğu Akdeniz) Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor.

AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir"



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