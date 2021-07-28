Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyon şoförü, önünde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza saat 02.30'da Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bülent Turhan idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde, seyir halinde olan Nazım Toker idaresindeki otobüse çarptı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yaralanan kamyon sürücüsünü ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasarın olduğu görüldü.

Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.