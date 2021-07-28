Euro
10.1243
0.02%
Dolar
8.5602
0.01%
Altın
495.73
0.12%
Borsa
1.36
0%
Bitcoin
337.716
7.07%
EXEN Coin
24.40
-2.40%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyon şoförü, önünde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 04:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

    Kaza saat 02.30'da Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi istikametinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre Bülent Turhan idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde, seyir halinde olan Nazım Toker idaresindeki otobüse çarptı.

    KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yaralanan kamyon sürücüsünü ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasarın olduğu görüldü.

    Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 1 yaralı #1

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 1 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir