23 Nisan’da denizle buluşma: Askeri gemiler halkın ziyaretine açıldı

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Muğla’nın turistik ilçelerinde denizcilik merakı halkla buluştu. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’ne ait çeşitli gemiler, gün boyunca ziyaretçilere açılarak yoğun ilgi gördü.

GEMİLER ZİYARFETE AÇILDI

Etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı deniz unsurları farklı noktalarda vatandaşlarla buluştu. Gemiler, sabah saatlerinden itibaren limanlarda ziyaretçilerini ağırladı.

TCSG-65 Botu ve TCG Zıpkın Hücum Botu Fethiye Belediye İskelesi’nde, TCSG-310 Botu Marmaris Belediye İskelesi’nde ziyaretçilere açıldı. TCG Tufan Hücum Botu Marmaris Cruise Port’ta, TCSG-106 Botu ise Bodrum Limanı’nda vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLDİ

Saat 09.00 ile 17.00 arasında süren ziyaretlerde vatandaşlar, askeri gemileri yakından inceleme fırsatı buldu. Görevli personel ise gemilerin teknik özellikleri ve yürüttükleri görevler hakkında bilgilendirme yaptı.

23 Nisan’ın coşkusuna farklı bir boyut kazandıran etkinlik, özellikle çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle karşılandı. Deniz unsurlarının halka açılması, bayram kutlamalarına deniz temalı ayrı bir renk kattı.