Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmada güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sınır güvenliğini koruma maksadıyla sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe Kaplan Operasyonları'nda hain terör örgütü PKK'nın bitirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

PKK'NIN MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon bölgesi kapsamında yürütülen çalışmada terör örgütüne ait bir depo tespit edildi.

METİ TİMİ İMHA ETTİ

Tespit edilen depoda, PKK'ya ait çok sayıda mühimmat olduğu görüldü.Tespit edilen malzemeler Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timi tarafından imha edildi.

"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası, 25 kg. dinamit, 1000 adet paketlenmiş bilya ele geçirildi."