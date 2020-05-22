İstanbul'da trafik yoğunluğu

Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini gösteren yağmur, araç yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

Şiddetli rüzgarın eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

İKİ YÖNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Yağmurun da etkisiyle sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.