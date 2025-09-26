27-28 Eylül 2025 sınav takvimi: Hafta sonu ne sınavı var? e-YDS, HMGS ve İYÖS ne zaman?

Ülke genelinde gerçekleştirilen resmi sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor.

Bu nedenle sınav takvimlerini takip eden adaylar, “Bugün sınav var mı?” veya “Cumartesi-Pazar hangi sınavlar yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.

ÖSYM ve MEB’in belirlediği takvime göre, sınavlara katılacak adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

İşte ÖSYM 27-28 Eylül 2025 sınav takvimi:

27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ – E-YDS

Cumartesi günü, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10) gerçekleştirilecek. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde toplam 47 salonda İngilizce dilinde düzenlenecek. Adaylar sınav için 13.45’te başlayacak oturumda yer alacak ve 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 80 soru yer alacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek.

28 EYLÜL 2025 PAZAR – HMGS VE İYÖS

Pazar günü ise İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) uygulanacak. Sınavlar 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek ve toplam 60 bina ile 632 salon kullanılacak. Pazar günü sınavlar 10.15’te başlayacak, adaylar ise 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Test formatındaki sınavlar 120 sorudan oluşacak ve adaylara 155 dakika süre tanınacak.