29 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı: İşte Total, AB ve ABC1 birincisi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 AĞUSTOS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, Star TV’de ekranlara gelen “Jurassic World Yıkılmış Krallık” ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Aile Arasında” ikinci sırada, “Now Ana Haber” ise 3. sıraya yerleşti.

ABC kategorisinde “MasterChef Türkiye” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Aile Arasında” ikinci sıraya yerleşirken, “Now Ana Haber” üçüncü oldu.