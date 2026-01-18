Bilecik'te aç kalan domuzlar şehre indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soğuk kış ayları, doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor...

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü civarında da domuzlar görüldü.

DOMUZLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bir sitede oturan vatandaş dün akşam saatlerinde evinin önünden geçen iki domuz görünce o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde iki domuzun sitenin bulunduğu sokaktan geçerek şehir dışına doğru ilerleyerek gözden kayboldukları görülüyor.

DAHA ÖNCE DE AYI GÖRÜLMÜŞTÜ

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik-Eskişehir karayolu Atatürk Ormanı civarında yola çıkarak yiyecek arayan iki ayı görüntülenmişti.