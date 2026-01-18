BİM’e tuşlu telefon geliyor… BİM 23 Ocak Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, Ocak ayı kapsamında yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

23 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak katalogda, teknoloji, ulaşım, giyim ve spor kategorilerinde birçok ürün dikkat çekici fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Uygun fiyatlı akıllı telefon ve tuşlu telefon satışa sunulacak.

Yeni katalogda özellikle büyük ekran televizyonlar, akıllı cep telefonları ve ev yaşamını kolaylaştıran elektronik ürünler öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra spor yapmak isteyen tüketiciler için spor aletleri ve ekipmanları, giyim grubunda ise mevsime uygun ürünler katalogda yer alıyor.

23 Ocak 2026 tarihinden itibaren raflarda yer alacak aktüel ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulacak.

İşte BİM 23 Ocak aktüel ürünler: