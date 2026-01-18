MEB 2. Dönem tarihi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için beklenen yarıyıl tatili başladı.

Yoğun sınavlar ve ders programlarının ardından gelen bu ara, hem öğrenciler hem de veliler için kısa bir nefes alma imkanı sunuyor.

Tatil süresinin netleşmesiyle birlikte gözler, 15 tatilin bitiş tarihine ve okulların ikinci dönemde yeniden açılacağı güne çevrildi.

Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile birlikte yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.

Öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü okulların sona ermesiyle sömestr tatiline girdi.

15 tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı resmi takvimle birlikte okullardaki ikinci ara tatilin tarihleri netlik kazandı.

Takvime göre, ikinci dönemde uygulanacak ara tatil 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.