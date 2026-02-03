3 günlük tatil kararı: 6 Şubat okullar tatil mi, değil mi? Valilik açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şubat ayının ilk haftasında okulların yeniden açılmasıyla birlikte öğrenciler için yoğun ders temposu başladı.

Mart ayındaki ara tatile kadar eğitim aralıksız sürecek olsa da, 6 Şubat 2026 Cuma günü için tatil beklentisi gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıllarda bazı illerde eğitime ara verilmesi nedeniyle bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Kahramanmaraş’tan tatil açıklaması geldi.

6 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında alınan karar doğrultusunda eğitime bir gün ara verilecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, anma etkinlikleri ile birlikte kent genelinde yoğun mezarlık ve taziye ziyaretlerinin yapılmasının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime 6 Şubat günü ara verileceği ifade edildi.

Böylelikle hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler 3 gün tatil yapacak.