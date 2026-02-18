3 il için dolu uyarısı geldi: Hazır olun

- Meteoroloji, Mersin, Adana ve Osmaniye'de dolu ve fırtına uyarısı yaptı.
- Ani hava değişiklikleri nedeniyle süper hücrelerden kaynaklanan fırtına ve yoğun yağışlar bekleniyor.
- Vatandaşların dolu ve ani sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.
Türkiye genelinde bir süredir etkisini sürdüren yalancı bahar havası yerini yeniden kış şartlarına bıraktı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok bölgede yağışlar etkisini artırdı.
Uzmanlarda 3 il için uyarı geldi. Süper hücreler nedeniyle ani fırtına, sağanak ve dolu riskine karşı uyarı yapıldı.
3 İL İÇİN UYARI GELDİ
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Mersin, Adana ve Osmaniye bölgelerinde etkili olması beklenen fırtına ve dolu yağışlarına karşı uyardı.
Uyarısında, “Mersin-Adana-Osmaniye hattında süper hücreler var. Ani fırtınalı sağanaklara dikkat, içinde dolu da var…” ifadelerini kullandı.