İstanbul'un suyunda son durum: İSKİ 18 Şubat 2026 baraj doluluk oranları kaç oldu?

İstanbul’da mevsimsel yağışlardaki düzensizlik ve hava sıcaklıklarındaki değişim, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor.

Özellikle son dönemde yaşanan yağış azlığı ve kuraklık endişesi, vatandaşların su kaynaklarının mevcut durumunu yakından takip etmesine neden oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı güncel veriler, kent genelindeki baraj doluluk oranlarında yaşanan son değişimi ortaya koydu.

İşte 18 Şubat 2026 İstanbul’daki barajların doluluk oranları:

İSKİ 18 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre, 18 Şubat 2026 itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: %56.64

Darlık Barajı: %58,75

Elmalı Barajı: %89,46

Terkos Barajı: %25,84

Alibey Barajı: %34,23

Büyükçekmece Barajı: %29,19

Sazlıdere Barajı: %25,44

Istrancalar Barajı: %74,42

Kazandere Barajı: %39,42

Pabuçdere Barajı: %23,42