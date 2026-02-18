İbrahim Yumaklı duyurdu: Ünlendi Barajı'nda su tutuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır için büyük önem taşıyan Ünlendi Barajı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, barajda su tutulmaya başlandığını duyurdu.

"PROJENİN YATIRIM BEDELİ 1,9 MİLYAR TL"

Yumaklı, projenin toplam 1,9 milyar lira yatırım bedeline sahip olduğunu açıkladı.

Yumaklı açıklamasında, ayrıca hem tarımsal üretime hem de içme suyu teminine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

98 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK

67 metre yüksekliğinde inşa edilen baraj sayesinde 98 bin 620 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.

Proje ile birlikte bölgede tarımsal verimliliğin artması, üretim kapasitesinin güçlenmesi ve çiftçilerin gelir seviyesinin yükselmesi hedefleniyor.

YILLIK 26,8 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU SAĞLANACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Iğdır Belediyesi ve Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, yıllık 26,8 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı da barajdan karşılanacak.

Böylece hem kırsal üretim hem de şehir merkezinin su ihtiyacı güvence altına alınmış olacak.

IĞDIR'DA HEM TARIM HEM DE İÇME SUYUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Tarımda sürdürülebilirliğe katkı sunacak proje, bölgesel kalkınma açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ünlendi Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte, Iğdır'da hem tarım hem de içme suyu alanında yeni bir dönem başlamış oldu.