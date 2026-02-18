Ramazan ayı iftar ve sahur TV programları 2026: TRT1, ATV, Kanal D, Show TV

- Ramazan ayı 19 Şubat 2026'da başlayacak ve birçok ulusal kanal iftar ve sahur programlarıyla izleyicilere hizmet verecek.
- TRT 1'de Ramazan Sevinci, ATV'de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar gibi programlar yer alacak.
- Kanal D, SHOW TV ve diğer kanallar da izleyicilere manevi sohbetler sunacak.
2026 Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlamasıyla birlikte, televizyon ekranlarında da Ramazan ayına özel yayın dönemi resmen başlayacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal ve yerel kanallar, izleyicilere manevi atmosferi evlerine taşıyacak sahur ve iftar programlarıyla ekran başında buluşturacak.
Alanında uzman konukların katılımıyla hazırlanan programlar, iftar saatlerinde ve sahur vakitlerinde izleyicilere rehberlik edecek.
Peki, Ramazan ayı boyunca hangi dini programlar yayınlanacak? İşte kanal kanal Ramazan ayı iftar ve sahur programları:
TRT 1
17.45 - 19.05 Ramazan Sevinci
ATV
18.30 - 19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
STAR TV
03.30 - 04.15 Dr. Selman Okumuş ile Mukabele
KANAL 7
18.40 - 20.00 - Necmettin Nursaçan'la İftar Saati
SHOW TV
10.45 - 12.30 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
00.15 - 02.00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
KANAL D
18.00 - 19.00 Bir Ramazan Akşamı
03.45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
NOW TV
04.30 - 06.30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri