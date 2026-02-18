Ramazan ayı iftar ve sahur TV programları 2026: TRT1, ATV, Kanal D, Show TV

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlamasıyla birlikte, televizyon ekranlarında da Ramazan ayına özel yayın dönemi resmen başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal ve yerel kanallar, izleyicilere manevi atmosferi evlerine taşıyacak sahur ve iftar programlarıyla ekran başında buluşturacak.

Alanında uzman konukların katılımıyla hazırlanan programlar, iftar saatlerinde ve sahur vakitlerinde izleyicilere rehberlik edecek.

Peki, Ramazan ayı boyunca hangi dini programlar yayınlanacak? İşte kanal kanal Ramazan ayı iftar ve sahur programları:

TRT 1

17.45 - 19.05 Ramazan Sevinci

ATV

18.30 - 19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

STAR TV

03.30 - 04.15 Dr. Selman Okumuş ile Mukabele

KANAL 7

18.40 - 20.00 - Necmettin Nursaçan'la İftar Saati

SHOW TV

10.45 - 12.30 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

00.15 - 02.00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

KANAL D

18.00 - 19.00 Bir Ramazan Akşamı

03.45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

NOW TV

04.30 - 06.30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri