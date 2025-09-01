31 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef Türkiye eleme oyunu zirveye oturdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Sosyete Şaban (Türk Sineması)”, 3. sırada ise “Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada ise “Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.