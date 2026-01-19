İstanbul'da metro kesintisi: 24-25 Ocak'ta o hat çalışmayacak...

- Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, entegrasyon çalışmaları nedeniyle 24-25 Ocak'ta iki gün boyunca hizmet veremeyecek.
- Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabı test edilecek ve tamamlandığında ulaşım süresi 50 dakikaya inecek.
- Metro seferlerinin aksamaması için İETT otobüsleri devreye alınacak.
İstanbul'da toplu ulaşımı yakından ilgilendiren bir düzenleme hafta sonunda devreye giriyor.
Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda planlanan teknik çalışmalar nedeniyle hafta sonu sefer yapılamayacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının mevcut hatla uyumlu şekilde devreye alınabilmesi için zorunlu testler gerçekleştirilecek.
Yeni etap tamamlandığında, iki ilçe arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 150 dakikadan 50 dakikaya düşmesi hedefleniyor.
BU SAATLERDE HİZMET DIŞI
Metro İstanbul’un paylaştığı takvime göre M5 hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla geçici olarak işletmeye kapatılacak.
Hat, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca hizmet vermeyecek; bu süre içinde Gece Metrosu seferleri de yapılmayacak.
Metro seferlerinin 26 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00’da yeniden başlaması planlanıyor.
Metro hattının kapalı olacağı süre boyunca yolcuların mağdur olmaması için İETT otobüsleri devreye alınacak.