İstanbul kapalı yollar 31 Aralık 2025: Hangi yollar trafiğe kapatıldı, neden?

- İstanbul’da 31 Aralık yılında yılbaşı kutlamaları nedeniyle kapsamlı trafik ve güvenlik önlemleri uygulanacak.
- Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’deki bazı ana arterler ve bunlara çıkan sokaklar belli saatlerde trafiğe kapatılacak.
- Özellikle etkinlik alanlarının çevresinde yaya güvenliğine öncelik verilerek, kontrollü bir trafik düzeni sağlanacak.
İstanbul’da 31 Aralık gecesi uygulanacak trafik ve güvenlik önlemleri, yılbaşı planı yapan vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor.
Resmî açıklamalara göre, yılbaşı gecesi boyunca özellikle etkinlik alanlarının çevresinde yaya güvenliği önceliklendirilecek.
Bu kapsamda bariyerler, yönlendirme ekipleri ve açık tutulacak acil müdahale koridorlarıyla şehir genelinde kontrollü bir trafik düzeni oluşturulacak.
Peki, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
31 ARALIK’TA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak’ta gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle şehir genelinde kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Açıklamaya göre bazı ana arterler ve bu yollara çıkan sokaklar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
BEYOĞLU
İstiklal Caddesi
İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar
Taksim Zafer Caddesi
Taksim Zafer Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar
Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak – Taksim Meydan arası)
Asmalı Mescit Caddesi
Dünya Sağlık Sokak
Osmanlı Sokak
Zambak Sokak
Atıf Yılmaz Caddesi
Balo Sokak
Yeni Çarşı Caddesi
Turnacıbaşı Caddesi
Meşelik Sokak
Sadri Alışık Sokak
Aslan Yatağı Sokak
Kazancı Yokuşu
Hamalbaşı Caddesi
Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak – Hamalbaşı Caddesi arası)
İlk Belediye Caddesi
Ensiz Sokak
Kumbaracı Yokuşu
Postacılar Sokak
Yolcuzade İskender Caddesi
Sadi Konuralp Caddesi
Refik Saydam Caddesi (Taksim yönü – tek yön, saat 22.00 itibarıyla)
Tarlabaşı Bulvarı (Taksim yönü – tek yön, saat 22.00 itibarıyla)
ŞİŞLİ
Mim Kemal Öke Caddesi
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
BEŞİKTAŞ
Palanga Caddesi
Kırbaç Sokak
Kireçhane Sokak
Alay Emini Sokak
Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
KADIKÖY
Bahariye Caddesi
General Asım Gündüz Caddesi
Badem Altı Sokak
Leylek Sokak
Tuğlacı Emin Bey Sokak
Mühürdar Caddesi
Albay Faik Sözdener Caddesi
Caddebostan İskele Sokak
Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar