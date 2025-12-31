İstanbul kapalı yollar 31 Aralık 2025: Hangi yollar trafiğe kapatıldı, neden?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da 31 Aralık gecesi uygulanacak trafik ve güvenlik önlemleri, yılbaşı planı yapan vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Resmî açıklamalara göre, yılbaşı gecesi boyunca özellikle etkinlik alanlarının çevresinde yaya güvenliği önceliklendirilecek.

Bu kapsamda bariyerler, yönlendirme ekipleri ve açık tutulacak acil müdahale koridorlarıyla şehir genelinde kontrollü bir trafik düzeni oluşturulacak.

Peki, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

31 ARALIK’TA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak’ta gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle şehir genelinde kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Açıklamaya göre bazı ana arterler ve bu yollara çıkan sokaklar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

BEYOĞLU

İstiklal Caddesi

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

Taksim Zafer Caddesi

Taksim Zafer Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak – Taksim Meydan arası)

Asmalı Mescit Caddesi

Dünya Sağlık Sokak

Osmanlı Sokak

Zambak Sokak

Atıf Yılmaz Caddesi

Balo Sokak

Yeni Çarşı Caddesi

Turnacıbaşı Caddesi

Meşelik Sokak

Sadri Alışık Sokak

Aslan Yatağı Sokak

Kazancı Yokuşu

Hamalbaşı Caddesi

Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak – Hamalbaşı Caddesi arası)

İlk Belediye Caddesi

Ensiz Sokak

Kumbaracı Yokuşu

Postacılar Sokak

Yolcuzade İskender Caddesi

Sadi Konuralp Caddesi

Refik Saydam Caddesi (Taksim yönü – tek yön, saat 22.00 itibarıyla)

Tarlabaşı Bulvarı (Taksim yönü – tek yön, saat 22.00 itibarıyla)

ŞİŞLİ

Mim Kemal Öke Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak

Atiye Sokak

Altın Sokak

Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

BEŞİKTAŞ

Palanga Caddesi

Kırbaç Sokak

Kireçhane Sokak

Alay Emini Sokak

Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

KADIKÖY

Bahariye Caddesi

General Asım Gündüz Caddesi

Badem Altı Sokak

Leylek Sokak

Tuğlacı Emin Bey Sokak

Mühürdar Caddesi

Albay Faik Sözdener Caddesi

Caddebostan İskele Sokak

Bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar