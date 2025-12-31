31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: AVM’ler kaça kadar açık?

- Alışveriş merkezleri 31 Aralık'ta genellikle 20.00 civarında kapanacak, ancak bazı sinema salonları ve restoranlar daha geç saatlere kadar açık kalabilir.
- 1 Ocak'ta AVM'ler öğlen saatlerinde açılıp 22.00'de kapanacak, ancak açılış saatleri AVM yönetimlerine göre değişebilir.
- Sinema salonları ise 00.00 sonrasına kadar hizmet verebilir ve sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
Yeni yıla sayılı saatler kala alışveriş ve eğlence planı yapan vatandaşların gündeminde AVM çalışma saatleri yer alıyor.
Özellikle yılın son gününde alışveriş merkezlerinin erken kapanıp kapanmadığı, yılbaşı günü ise açık olup olmayacağı merak ediliyor.
“31 Aralık’ta AVM’ler kaça kadar açık?”, “1 Ocak’ta AVM’ler saat kaçta açılıyor?” sorularına yanıt aranıyor.
İşte 31 Aralık ve 1 Ocak için AVM’lerin güncel çalışma düzenine ilişkin merak edilenler…
31 ARALIK AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?
AVM’lerin büyük bölümü yılbaşı gecesi için yapılan organizasyonlar ve personelin yeni yıl planları nedeniyle kapanış saatlerinde esneklik uygulanabiliyor.
Bu nedenle birçok alışveriş merkezinin, akşam saatlerinde kapılarını 20.00 civarında kapatması bekleniyor.
Buna karşın sinema salonları, restoranlar ve eğlence alanları, AVM yönetiminin kararına bağlı olarak daha geç saatlere kadar hizmet vermeye devam edebiliyor.
1 OCAK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte 1 Ocak için öne çıkan beklenen çalışma düzeni:
AVM mağazaları
Açılış: 12.00 – 13.00
Kapanış: 22.00
Mağazaların açılış saatleri AVM yönetimine göre değişiklik gösterebiliyor.
AVM içindeki marketler
Açılış: 11.00 – 12.00
Kapanış: 22.00
Sinema salonları
Açılış: İlk seans saatiyle birlikte
Kapanış: 00.00 sonrası
Eczaneler
Sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor