31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: AVM’ler kaça kadar açık?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla sayılı saatler kala alışveriş ve eğlence planı yapan vatandaşların gündeminde AVM çalışma saatleri yer alıyor.

Özellikle yılın son gününde alışveriş merkezlerinin erken kapanıp kapanmadığı, yılbaşı günü ise açık olup olmayacağı merak ediliyor.

“31 Aralık’ta AVM’ler kaça kadar açık?”, “1 Ocak’ta AVM’ler saat kaçta açılıyor?” sorularına yanıt aranıyor.

İşte 31 Aralık ve 1 Ocak için AVM’lerin güncel çalışma düzenine ilişkin merak edilenler…

31 ARALIK AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

AVM’lerin büyük bölümü yılbaşı gecesi için yapılan organizasyonlar ve personelin yeni yıl planları nedeniyle kapanış saatlerinde esneklik uygulanabiliyor.

Bu nedenle birçok alışveriş merkezinin, akşam saatlerinde kapılarını 20.00 civarında kapatması bekleniyor.

Buna karşın sinema salonları, restoranlar ve eğlence alanları, AVM yönetiminin kararına bağlı olarak daha geç saatlere kadar hizmet vermeye devam edebiliyor.

1 OCAK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte 1 Ocak için öne çıkan beklenen çalışma düzeni:

AVM mağazaları

Açılış: 12.00 – 13.00

Kapanış: 22.00

Mağazaların açılış saatleri AVM yönetimine göre değişiklik gösterebiliyor.

AVM içindeki marketler

Açılış: 11.00 – 12.00

Kapanış: 22.00

Sinema salonları

Açılış: İlk seans saatiyle birlikte

Kapanış: 00.00 sonrası

Eczaneler

Sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor