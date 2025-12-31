Balıklıgöl’de sürpriz misafir: Aç kalan tilki yiyecek aradı

- Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan bir tilki, Balıklıgöl platosuna indi.
- Sabah saatlerinde Dergah Camii avlusunda dolaşan tilki, vatandaşların ilgisini çekti.
- Tilki kısa sürede bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Balıklıgöl platosunda, sabahın erken saatlerinde ilginç görüntüler yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir tilki, beslenme umuduyla Balıklıgöl çevresine kadar indi.
DERGAH CAMİİ AVLUSUNDA GÖRÜNTÜLENDİ
Balıklıgöl platosunda bir süre dolaşan tilki, Dergah Camii avlusunda etrafı keşfederken vatandaşların dikkatini çekti. Aniden koşarak bölgeden uzaklaşan tilki, kısa sürede gözden kayboldu.
Tilkinin Balıklıgöl’e kadar inmesi, bölgede bulunan vatandaşlar için şaşkınlık oluşturdu. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.