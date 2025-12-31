Yurt dışı telefon kullananları ilgilendiriyor: 2026’da IMEI’ler ne zaman açılacak, sıfırlanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin IMEI düzenlemeleri, 2026 yılı yaklaşırken yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Kullanım süresi dolan cihazların ne zaman tekrar şebekeye açılacağı, IMEI hakkının yeni yılda sıfırlanıp sıfırlanmayacağı ve güncel kayıt ücretleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Mevcut mevzuata göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışı telefonlar için IMEI kaydı yapılmadan 180 günlük kullanım süresi tanıyor.

Bu sürenin dolmasının ardından cihazlar, Türkiye’deki mobil şebekelere erişime kapatılıyor.

Peki, yurt dışı telefonları ne zaman açılacak? IMEI’leri ne zaman sıfırlanacak?

YURT DIŞI TELEFONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

IMEI kaydı yapılmadan kullanılan cihazlar için tanınan geçici kullanım hakkı, her yıl takvim değişikliğiyle birlikte yeniden tanımlanıyor.

Bu nedenle 2025 yılı içinde süresi dolduğu için iletişime kapatılan yurt dışı telefonların, 2026’nın başlamasıyla tekrar şebekeye açılması bekleniyor.

IMEI KAYIT SIFIRLANMA TARİHİ 2026

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen uygulamada, IMEI kaydı yapılmamış cihazlar için tanımlanan 180 günlük kullanım hakkı, her takvim yılının başında otomatik olarak yenileniyor.

Bu kapsamda, 2025 yılı içinde kullanım süresi dolduğu için iletişime kapatılan yurt dışı telefonların 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden geçici olarak kullanıma açılması bekleniyor.

Ancak uygulama tüm cihazlar için aynı anda gerçekleşmiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen süreç, teknik ve idari nedenlerle kademeli olarak ilerliyor. Bu da bazı kullanıcıların telefonlarının 1 Ocak’ta aktif hale gelirken, bazılarının birkaç gün gecikmeyle açılmasına yol açabiliyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026

Yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kullanmak isteyenleri yakından ilgilendiren IMEI kayıt ücreti, 2026 yılı için yeniden güncellendi. 2025 yılında 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt bedeli, belirlenen yüzde 18,95’lik artış oranı doğrultusunda yeni yılda 54 bin 257 TL seviyesine çıkacak.