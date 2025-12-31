Ankara trafiğe kapalı yollar 31 Aralık 2025: Yılbaşında hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecesi için Ankara’da alınan güvenlik ve trafik önlemleri netleşti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle bazı cadde ve sokakların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapalı yolların, kutlama ve etkinliklerin sona ermesinin ardından kademeli olarak yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamayla birlikte, “Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı?” sorusu da gündeme geldi. İşte yılbaşında trafiğe kapalı yollar…

31 ARALIK’TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Emniyetin açıklamasına göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatılacak:

-Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Orduevi – Akay Kavşağı arası)

-GMK Bulvarı

-Milli Müdafaa Caddesi

-Aşkabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde)

-Bestekar Caddesi

-Kızılırmak Caddesi

-Olgunlar Caddesi

-Selanik Caddesi

-Tunalı Hilmi Caddesi

-Azerbaycan Caddesi (Bahçeli 3)

-Yüksel Caddesi

-Sakarya Caddesi

-Kumrular Caddesi

-Tunus Caddesi

-Tuna Caddesi

Merkezdeki bazı sokaklar da yılbaşı tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılıyor:

-İnkılap Sokak

-Konur Sokak

-Karanfil Sokak

-Bilge Sokak

-Bülten Sokak

-Çığır Sokak

-Bayındır Sokak

İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILABİLECEK YOLLAR

Açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki caddelerin de programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabileceği bildirildi:

-Oğuzhan Asiltürk Caddesi

-Meşrutiyet Caddesi

-Filistin Caddesi

-Polonya Caddesi

-İran Caddesi

-Arjantin Caddesi

-Kuleli Caddesi

KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılan yolların yılbaşı programları sona erene kadar kapalı kalacağını, etkinliklerin bitmesinin ardından yolların kademeli olarak yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.