31 Aralık ve 1 Ocak banka çalışma saatleri: Özel ve kamu bankaları açık mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşına kısa bir zaman kala hazırlıklar hız kazandı.

31 Aralık bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Banka işlemlerini son ana bırakan vatandaşlar bankaların çalışma durumunu araştırmaya başladı.

Yeni yıla saatler kala havale, EFT, fatura ödeme ve şube işlemleri yapmak isteyenler, “31 Aralık’ta bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor?” sorularına yanıt arıyor.

31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta kamu ve özel bankalar, öğle arası dışında normal çalışma saatleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Mevzuata göre 31 Aralık, resmi tatil ya da yarım gün kapsamına girmiyor. Bu nedenle bankalarla birlikte tüm resmi kurum ve kuruluşlar yılın son gününde tam mesai yapıyor.

1 OCAK’TA KAPALI OLACAK

Öte yandan 1 Ocak yılbaşı günü resmi tatil olması nedeniyle bankalar kapalı olacak. Bu tarihte şubeler hizmet vermeyecek.

Banka işlemleri bir sonraki iş gününe ertelenecek. Ancak ATM’ler ile mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemler devam edecek.