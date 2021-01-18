İstanbul'da trafik yoğunluğu

Saat 9 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 81'i geçtiği İstanbul'da yetkililer, kış lastiği olmadan trafiğe çıkmama uyarısı yaptı. Kar nedeniyle buz tutan yollar, ara sokaklarda zor anlar yaşattı.

Hatfa sonu İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde, buzlanma görülen İstanbul yollarındaki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 09.00 sıralarında yüzde 81'i gösterdi.

BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Yetkililer, kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZA YERLERİ

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.