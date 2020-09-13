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    Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de biri turuncu ileste olan 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 23:30
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    Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

     

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."

     

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