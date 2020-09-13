Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de biri turuncu ileste olan 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."