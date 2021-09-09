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    Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 19:41
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    Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

    Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında başarıyla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, operasyon kapsamında 3 PKK'lı hainin öldürüldüğünü açıkladı.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari- Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

    Hakkari de 3 terörist öldürüldü #1

     

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