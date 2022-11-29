Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 60 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Malatya'da saat 21.25 sıralarında Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde, Hekimhan ilçe merkezine seyir halinde olan Şenol T. (25) idaresindeki 44 AEG 208 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 60 metre yükseklikten şarampole uçtu.

1 kişi yaşamını yitirdi

Kazada Beril Öztürk (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden Beril Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna, yaralı Şenol T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



