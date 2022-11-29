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    Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Malatya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 60 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
    • 29.11.2022 - 00:34
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    Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Malatya'da saat 21.25 sıralarında Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde, Hekimhan ilçe merkezine seyir halinde olan Şenol T. (25) idaresindeki 44 AEG 208 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 60 metre yükseklikten şarampole uçtu.

    1 kişi yaşamını yitirdi

    Kazada Beril Öztürk (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Malatya da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #1

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden Beril Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna, yaralı Şenol T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #2


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